Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
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Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

09.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:43
Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 18'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Antrenörü Alper Kelkitli, "Gerçekten bugünleri çok özlemişiz. İnanılmaz bir takım bütünlüğü var. Bu bütünlük bizi duygulandırıyor. Kayserispor şu anki konumunu haketmiyor. Kulüpte 72 personelimiz var. Hepsinin duasını aldık. Kayserispor üzerindeki stresi attı. İnşallah daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

HAMZA HAMZAOĞLU: "FUTBOL ADINA HİÇBİR ŞEYİ ORTAYA KOYAMADIK"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Bugün sahada futbol adını hiçbir şeyi ortaya koyamadık. Burada kimseyi suçlayamam. Bugünkü oyunun sorumlusu benim. Oyuncularımı suçlayamam. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Bugün inanarak oynadılar. Kendilerine güvenli oynamaya çalıştılar. Önümüzde Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçı var. En iyi şekilde ona hazırlanacağız. İnşallah bir an önce toparlanacağız" diye konuştu.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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