Hes Kablo Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
31.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:11
Hes Kablo Kayserispor, ligin 16'ncı haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Hes Kablo Kayserispor, ligin 16'ncı haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
- Kayseri
Ligin 16'ncı haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan sarı kırmızılılar hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayserisporlu futbolcular antrenmanda kondisyon, çabukluk ve çift kale maç yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
- Kayseri
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN