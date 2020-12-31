Hes Kablo Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
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Hes Kablo Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

31.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:11
Hes Kablo Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Hes Kablo Kayserispor, ligin 16'ncı haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 16'ncı haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.  

Ligin 16'ncı haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan sarı kırmızılılar hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayserisporlu futbolcular antrenmanda kondisyon, çabukluk ve çift kale maç yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.  


- Kayseri
Hes Kablo Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Hes Kablo Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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