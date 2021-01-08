Hes Kablo Kayserispor PFDK'ye sevk edildi
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Hes Kablo Kayserispor PFDK'ye sevk edildi

08.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:42
Hes Kablo Kayserispor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıkları maçta "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi ve Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Enzo Roco'nun da kural dışı haraket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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