Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 25'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Oyuncularımın sahadan gösterdikleri mücadeleden dolayı mutluyum. Maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Bugün bir golümüzde sayılmadı. Maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Takım bugün iyi savaştı" ifadelerini kullandı.

HİKMET KARAMAN: TAKIMIN OYUN ANLAYIŞINI GELİŞTİRECEĞİZ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Zor bir maçtı. Oyunun 25'inci dakikasında Pazdan'ın kırmızı kart görmesiyle, uzatmalarla birlikte 75 dakika 10 kişi oynadık. Takımın mücadelesi beni umutlandırdı. Teknik anlamda önümüzdeki sürece iyi çalışıp, takımın oyun anlayışını geliştireceğiz. Daha fazla gol üreten, geçiş oyununu iyi oynayabilen, hücuma iyi çıkan, top kaybında da karşı presi iyi yapan bir takım olmak istiyoruz. Oyunu otomatik hale getirmek istiyorum. Beni duygulandıran bir taraf ise Hes Kablo Kayserispor'da Doğan'ı kalede görmek oldu. Onu ben takıma almıştım. Diğer genç oyuncalara ve Kayserispor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN