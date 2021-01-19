Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Bugün ligin son şampiyonuna karşı iyi bir mücadele gösterdik. Bunun sonucunda iyi bir galibiyet aldık" dedi.

OKAN BURUK: "BUGÜN İYİ İŞLER YAPMADIK"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Bu tür maçları bu sezon çok fazla yaşadık. Rakibimize belki ilk devre pozisyon vermedik ama ikinci devre pozisyonlar verdik. Maçta istediklerimizi falan yapamadık. Kendi kalitemizi ortaya koyamadık. Kayserispor bugün büyük bir mücadele ortaya koydu. Hakettikleri bir galibiyet aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizlerin kendi kalitemizi ortaya koyması gerekiyor. Bugün iyi işler yapmadık. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Toparlanıp işleri düzeltmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN