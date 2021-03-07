SPOR Atakaş Hatayspor - HES Kablo Kayserispor maçının ardından
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SPOR Atakaş Hatayspor - HES Kablo Kayserispor maçının ardından

07.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:32

HES Kablo Kayserispor maçının ardındanSamim SELÇUK / HATAY, (DHA) - Süper Lig'in 29'uncu haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında HES Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu.

HES Kablo Kayserispor maçının ardından

Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) - Süper Lig'in 29'uncu haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında HES Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

ÖMER ERDOĞAN: MAĞLUBİYETİN TELAFİSİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir haftada sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi. Erdoğan, "Altımızda bulunan Gaziantep ve Karagümrük'ün yenildiği, Trabzonspor'un da Alanyaspor ile oynayacağı haftada bizim için iyi bir fırsattı bu. Galip gelip burada hem altımızdaki takımlarla farkımızı açıp, önümüzdeki işte Alanya-Trabzon maçına göre de ya Alanya ile farkı açıp ya da Trabzon'a da yaklaşma fırsatımız olacaktı. Ama maalesef sahada bunları uygulayamadık. Bizden daha çok istekli ve daha akıllı oynayan bir Kayserispor vardı. Maalesef bugün sahada daha önceki oynadığımız maçlar kadar çok etkili değildik. Bunun üzüntüsü var ama hayat devam ediyor. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız, Rizespor maçının hazırlıklarına başlayıp, bu deplasmanda mağlubiyetin telafisini yapmak için mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

GANCHEV: TÜM OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

HES Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Ganchev ise sergiledikleri performanstan dolayı oyuncularını kutladı. Oyuna iyi başladıklarını ve golü bulduklarını anlatan Ganchev, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Maça başlamadan önce, hafta içinde helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerden dolayı herkesin başı sağ olsun. Kayserispor'u bugün tüm Türkiye gördü. İyi bir takımız. Bulunduğumuz yerden kimse memnun değildi. Bugünkü maçı kazandığımız için de çok mutluyuz. 90 dakika boyunca herkes yüzde 100'ünü verdi. Sadece oynayan oyuncular değil, sonradan giren ve girmeyen oyunculara teşekkür ediyorum."

SPOR Atakaş Hatayspor - HES Kablo Kayserispor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - HES Kablo Kayserispor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - HES Kablo Kayserispor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - HES Kablo Kayserispor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - HES Kablo Kayserispor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - HES Kablo Kayserispor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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