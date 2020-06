Hes Kablo Kayserispor maçının ardından Tahir Karapınar: Teknik ekip takımı çok iyi hazırlamış"Fenerbahçe 8 maçtır kazanmıyor ve buradan maçı çevirmek büyük bir olaydı""Volkan ve Emre, Fenerbahçe'nin şansıdır""Ozan'ın pozisyonunda darbe var""Burada katkım olacağına inanıyorum""Birçok camiada çalıştım ve iz bırakmaya çalıştım.

Robert Prosinecki: Maçın son bölümünde hatalar yaptık

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısında 2-1 galip geldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, 4 gündür takımla birlikte olduğunu ancak çok uzun zamandan beri takımdaymış gibi hissettiğini ifade etti. Tahir Karapınar, "Ekip takımı çok iyi hazırlamış. Ben de 4 gündür katkı yapmaya çalıştım. Bana da saygılı davrandılar. Oyuncularla iyi iletişim kurduğuna inanıyorum. Maçtan önce planlar yaptık ama her plan tutmuyor. Maça net pozisyonla başladık. Maçın kırılma noktası oldu ve Ozan kırmızı kart gördü. Burada ozanın da hatası var. biraz o konularda sıkıntı yaşadık" dedi."FENERBAHÇE 8 MAÇTIR KAZANMIYOR VE BURADAN MAÇI ÇEVİRMEK BÜYÜK BİR OLAYDI"Karapınar, mücadelenin 80 dakikasında 10 kişi ile mücadele ettiklerini ifade ederek, "Fenerbahçe 8 maçtır kazanmıyor ve buradan maçı çevirmek büyük bir olaydı. İlk yarı 10 kişiyle bile isabetli şut attırmadık. Bunlar bizim için büyük bir başarı. Oyuncular büyük bir ivme kazandı. Bu pandemi sürecinden böyle gelmek, böyle bir maç kazanmak Fenerbahçe için çok büyük bir olay. Geri düştük ikinci devre ama pes etmedik. Hamleler yaptık ve bunları maçtan önce toplantı yaptığımızda her türlü pozisyona hazırdık. Eksik kalırsak öne geçersek planımız vardı. İleride üçlüye döndük Emre'yi kullandık, Vedat, Mevlüt'ü kullandık. Bunlar bizim açımızdan iyi hamlelerdi ve çok iyi uyguladılar. Tüm maç 10 kişi oynadık ama rakipten 3 kilometre daha fazla koştuk. Bu durum da teknik ekibin başarısıdır. Ben kısa bir zaman önce geldim. Bu kesinlikle teknik ekibin başarısıdır" diye konuştu."VOLKAN VE EMRE, FENERBAHÇE'NİN ŞANSIDIR"Tahir Karapınar, her maçın hikayesinin farklı olduğunu belirterek, "Emre Belözoğlu çok büyük bir karakter Türk futbolu için. Volkan ve Emre, Fenerbahçe'nin şansıdır. Trabzonspor maçının hikayesi farklı olacak. O maça göre plan yapacağız. Bu maç için çok büyük bir katkı yaptı" şeklinde konuştu."OZAN'IN POZİSYONUNDA DARBE VAR"Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan hakkında konuşmak istemediğini kaydeden Tahir Karapınar, Ozan Tufan'ın pozisyonu ile ilgili olarak, "İlk önce sarı kart gösterdi. VAR'dan uyarı geldi. Ben pozisyona baktım. Orada bir darbe var. Bu kararlar standart olmalı" dedi."BİRÇOK CAMİADA ÇALIŞTIM VE İZ BIRAKMAYA ÇALIŞTIM. BURADA DA İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"Tahir Karapınar son olarak Fenerbahçe'ye gelişinin ani olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Altyapı koordinatörü olarak anlaştım ve bu 8 maçta bana görev verdiler, büyük bir onur. Taraftarlarımıza rahat olmalarını söylemek istiyorum. Fenerbahçe en doğru kararı vermek için çalışıyor. Beni de çok araştırarak buraya getirdiler. Biz çok konuştuk. Burada katkım olacağına inanıyorum. Ben bir çok camiada çalıştım ve iz bırakmaya çalıştım. Burada da iz bırakmak istiyorum."PROSINECKI: MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE HATALAR YAPTIK

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise böyle bir maçtan sonra konuşmanın pek de mümkün olmadığını belirterek, "1-0 öndesiniz ve iyi oynuyorsunuz. 2-0, 3-0 öne geçebilecek durumdasınız. 2-3 dakikada maçı kaybediyorsunuz. Diyecek hiçbir şey yok. Hatalar yaptık maçın son bölümlerinde ve rakibimiz ilk önce penaltı ve Gustavo'nun fevkalade golüyle skoru aldı ve galip geldi. Bu maçtan puan alamamak en üzücüsü. Berabere bitirsek bile en iyi olabilirdi. En zor şartlarda bile havlu atmadığımızı söyledik. Devam edeceğiz, önümüzde 7 maç var. İçeride Gençlerbirliği maçımız var, ona odaklanacağız. Nerede hata yaptık onu göreceğiz ve inanıyorum ki çoğu şeyi düzelteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA