21.01.2020 23:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 23:48

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Ersun Yanal Fenerbahçe 1 oyuncunun olmaması yüzünden ağıt yakacak değil

Her maçı kazanmak istiyoruz

Robert Prosinecki Odak noktamız Ankaragücü maçı

Olgucan KALKAN - Yağmur YETİMOĞLU - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kupayı kazanmak için oynayacaklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 'Bugün turu atlamak için gerekli coşkuya ve güvene sahiptik. Oyuncularım istedikleri şekilde götürdüler maçı. Bu tip maçlarda oyunu kolaylaştırarak oynadıkları için teşekkür ediyorum hepsine. Son 8 takım arasındayız ve çekilecek kurayla birlikte finale kadar giderek kupayı kazanmak için oynayacağız. Bugün oyunu başından sonuna kadar bozmadı oyuncularımız. Bugün çok zaman almayan oyuncularımız yer aldı' ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL BÜTÜN OYUNCULARIMIZI SAĞLIKLI ŞEKİLDE KULLANMAK İSTİYORUZ

Sezonun ilk yarısında kadroya dahil edilmeyen ve Kayserispor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Mehmet Ekici ile ilgili de konuşan Yanal, 'Mehmet Ekici'nin uzun süre oynamaması önemliydi. 1 devre oynamadı. Bizim oyuncumuz. Buradaki toplantıda hatırlıyorum, gönül isterdi ki onu kadroya alalım. Uzun süre çalıştı. Şu anda bizimle beraber. Fenerbahçe'de olan bütün oyuncularımızı sağlıklı şekilde kullanmak ve performanslarını artırmak istiyoruz. Mehmet de onlardan birisi' dedi.

'FENERBAHÇE 1 OYUNCUNUN OLMAMASI YÜZÜNDEN AĞIT YAKACAK DEĞİL'

Vedat Muriç'in PFDK'ya sevk edilmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Yanal, 'Elbette Fenerbahçe 1 oyuncunun olmaması yüzünden ağıt yakacak değil. Bizim alışkanlıklarımız var. Büyük bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Herkes şunu bilsin ki, başkanımız Ali Koç'un yaptığı açıklamaların satırları doğru okunmalıdır. Bunları doğru okuduğumuzda, yapılanlar daha iyi anlaşılacaktır. Niyet okuyuculukla bir karar vermek ne kadar doğru, bakacağız, göreceğiz. Çok detaylı açıklamalar yapıldı, detaylı konuşuldu. Fenerbahçe'nin önünde bir yol var. Biz her kupaya adayız. Taraftarımızla, oyuncumuzla buna en büyük aday biziz. Bizim için 1, 2, 3 oyuncudan çok bütün oyuncular önemli. Dün gece başkanımızın da yaptığı açıklamalar da bunları ortaya koydu. Bütün kulüplerde olduğu gibi sorunlar var ve bu sorunları aşmak da satırları doğru okumaktan geçiyor. Türk futbolunun bir kurtuluşu varsa, bunun da en önemli ayaklarından birisi, Türk futbolunun lokomotifi Fenerbahçe'dir diyerek sözlerini noktaladı.

PROSINECKI ODAK NOKTAMIZ ANKARAGÜCÜ MAÇI

Hafta sonunda MKE Ankaragücü ile ligin final maçına çıkacaklarını söyleyen Prosinecki ise 'Tabii ki su götürmez bir gerçek var ki Fenerbahçe ligin en iyi takımlardan, onunla mücadele etmesi zor. Yeni bir yapılanmaya girdik, yeni oyuncular var. Yavaş yavaş çalışarak iyi konuma geliyoruz. Fenerbahçe daha iyiydi, çok pozisyon bulamadık. Son dakikalarda Henrique'nin kaçırdığı bir pozisyon vardı olmadı. Fenerbahçe iyi oynadı ve hak etti. Ankaragücü maçı bizim için önemli. Bizim için final mücadelesi olacak. Ne yapıp, edip 3 puanı almalıyız. Odak noktamız Ankaragücü maçı' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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