Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

Erol Bulut 4 değişiklik yaptı

Sarı lacivertli ekipte 5 eksik

Mesut Özil tribündeSzalai 11'de yer aldıFenerbahçe'den yayıncı kuruluş protestosuKayserispor'da 4 eksik Anton Maglica yedek soyundu

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi. İlk yarının son maçında galip gelmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Bulut; Sadık, Novak, Mert Hakan ve sakatlığı bulunan Tisserand'a görev vermezken, bu oyuncuların yerlerine geçtiğimiz hafta sarı kart cezası bulunduğu için görev alamayan Ozan Tufan, Serdar Aziz, Szalai ve Caner Erkin'e görev verdi. Sarı lacivertli ekip, Kayserispor maçına şu 11'le çıktı: Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.SARI LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor mücadelesine 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, Kayserispor karşılaşmasında yer alamadı. Öte yandan sarı lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil de kadroda yer almadı.MESUT ÖZİL TRİBÜNDEFenerbahçe'nin 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı ve dün takımla ilk idmanına çıkan Mesut Özil, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Özil, Kayserispor maçını tribünden ağabeyi Mutlu Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile takip etti.SZALAI 11'DE YER ALDI Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçında 11'de yer aldı. Sarı lacivertli ekibin idmanlarında bir süredir yer alan genç futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi ile ilk defa Fenerbahçe forması ile maça çıktı.FENERBAHÇE'DEN YAYINCI KURULUŞ PROTESTOSUFenerbahçe, bir süredir sıkıntı yaşadığı yayıncı kuruluşu Kayserispor maçında da protesto etti. Müsabaka öncesi ve sonrası yapılan röportajları yayınlanmayan sarı lacivertliler, sahaya üstlerinde "beFair" yazılı tişörtlerle çıktı. KAYSERİSPOR'DA 4 EKSİKHes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçına 4 eksikle çıktı. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Silviu Lung, Miguel Lopes, Ömer Uzun ve Denis Alibec, Fenerbahçe karşılaşmasında yer alamadı.Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, Fenerbahçe maçında sahada şu ilk 11'i sürdü: Doğan - Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga.ANTON MAGLICA YEDEK SOYUNDU

Kayserispor'un yeni transferi Anton Maglica, Fenerbahçe maçında yedek soyundu. Çin'in Guizhou Hengfeng takımından Kayserispor'a katılan 29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Hırvat forvet Anton Maglica, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN