Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

02.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:04

Konya maçının 11'inden 4 değişiklik

Belhanda 3 lig maçı sonrası ilk 11'de

Metin Oktay, Garbis Zakaryan ve Kobe Bryant anıldıFatih Terim'e destek

Özgür KABAN/ İSTANBUL - Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada Zorbay Küçük düdük çaldı. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun üstlendi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Hes Kablo Kayserispor karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli ve Adem Büyük 11'i ile çıktı. Konuk takım Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki ise İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Diego Angelo, Miguel Lopes, Rienstra, Uzodimma, Campanharo, Pedro Henrique, Djedje, Situm, Mesanovic 11'ini sahaya sürdü.KONYA MAÇININ 11'İNDEN 4 DEĞİŞİKLİKGalatasaray'da geçtiğimiz hafta oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının 11'inde yer alan Lemina sarı kart cezası, Saracchi ve Falcao ise sakatlığı nedeniyle Hes Kablo Kayserispor müsabakasının kadrosunda yer alamadı. Sarı kırmızılılarda ayrıca geçtiğimiz hafta cezalı durumda olan Marcao yerine savunmada Donk'un partneri olan Ahmet Çalık, Marcao'nun cezasını bitirmesi dolayısıyla maça yedek kulübesinde başladı. Galatasaray'da geçen hafta 11'de yer bulamayan Martin Linnes de Kayseri mücadelesinde sahada yer aldı.BELHANDA 3 LİG MAÇI SONRASI İLK 11'DEGalatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, 3 lig maçı sonrası ilk 11'e geri döndü. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak sarı kırmızılıların Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Göztepe ile oynadığı müsabakaya ilk 11'de başlamıştı. Belhanda söz konusu maçın 77'nci dakikasını yerini Adem Büyük'e bırakmıştı.METİN OKTAY, GARBİS ZAKARYAN VE KOBE BRYANT ANILDIGalatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay, 84'üncü doğum gününde Türk Telekom Stadyumu'nda anıldı. Karşılaşma öncesi stadyumun skorbordlarından efsane isim için hazırlanan klip oynatıldı ve klip esnasında "Kalbimizden Metin Oktay" anonsu yapıldı.Geçtiğimiz günlerde 90 yaşında hayatını kaybeden Türk boksunun ve Galatasaray'ın efsane milli boksörü Garbis Zakaryan'da Türk Telekom Stadyumu'nda unutulmadı. Zakaryan'ın görüntülerinin yer aldığı bir klip stadın skorbordlarından yansıtıldı.Öte yandan 26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant da Türk Telekom Stadyumu'nda anıldı. Stadyumun skorbordlarından Bryant'ın 2011 yılında Galatasaray antrenmanını ziyaret ettiği görüntülerin yer aldığı bir klip gösterildi.TRİBÜNLER FATİH TERİM'İ ÇAĞIRDI

Galatasaray taraftarı Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırdı. Sarı kırmızılı taraftarların yoğun şekilde yaptığı 'Fatih Terim buraya' tezahüratını kırmayan deneyimli teknik adam, tribünleri selamladı.

Kaynak: DHA