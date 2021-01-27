Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk yarısında en az gol atan takım oldu

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında en az gol atan takım oldu.

Hes Kablo Kayserispor, 21 haftası sonra sona eren ligin ilk yarısında en az gol atma başarısı gösteren takım konumunda. Kayseri temsilcisi, oynadığı 20 karşılaşmada rakip filelere 14 gol atarken, kalesinde ise 26 gol gördü. Sarı kırmızılı takım oynadığı maçlardan 5 galibiyet, 4 beraberlik, 11 de mağlubiyet alarak, 19 puan elde etti. Takımın en golcü ismi ise, 4 golle Pedro Henrique oldu. Eksi 12 averajla 17'nci sırada bulunan Kayserispor, ligin ikinci yarısındaki ilk maçı Kasımpaşa maçıyla oynayacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Kayseri temsilcisi sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN