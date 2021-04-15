Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarını bu gün yaptığı antrenman ile tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarını bu gün yaptığı antrenman ile tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde yaptı. Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman sonunda taktik ağırlıklı çalışan Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlamış oldu. - KAYSERİ

Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mario Draghi Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:01:18. #1.16#

title