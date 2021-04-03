Hes Kablo Kayserispor - Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Kıymetli bir puan aldıklarını belirten Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Bizim için kıymetli bir puan. 2 haftadır takımımız istediğimiz puanları almıyordu. Böylesine zor olan bir takım için attığımız gol kıymetliydi. Her şeye rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maça iyi başladık. Oldukça fazla pozisyon ürettik. Gol de bulduk. İkinci yarının başında tam konsantre olamayınca yediğimiz golle berabere kaldık. Oyuncularımı gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra oynayacağımız oyunlarla skoru lehimize çeviririz. Göztepe'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN