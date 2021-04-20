Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçının ardından
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Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçının ardından

Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "6 maçlık sürecimiz var. Bu süreci iyi değerlendiren takımlar ligde kalacak" derken, Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Eksiklerimizi düzeltmeye çalışacağız. Ligin sonuna kadar bu mücadele böyle sürecek" dedi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında karşılaşan Hes Kablo Kaysersipor ile Gençlerlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

ÖZCAN BİZATİ: SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİREN TAKIMLAR LİGDE KALACAKKarşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "İlk yarısı ve ikinci yarısı farklı oyunların oynandığı bir maçtı. İlk yarıda da çok az pozisyon verdik ama Henrique'nin golüne engel olamadık. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyunu kendi lehimize değiştirme fikrimiz vardı. Bu değişiklikler tuttu. İyi oynadığımızı da düşünüyorum. 6 maçlık sürecimiz var. Bu süreci iyi değerlendiren takımlar ligde kalacak. En azından gelecek yılın tohumlarını daha iyi ekmiş olacak" diye konuştu.HAMZA HAMZAOĞLU: LİGİN SONUNA KADAR BU MÜCADELE SÜRECEKHes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Kazanmamız gereke bir maçtı. Haftalardır hep mücadele ediyoruz ama bugüne kadar kazanacak sonucu alamadık. Bunun için üzgünüz. Öne geçtiğimiz maçta 1-0'lık sonucu koruyamadık. İkinci yarının başında goller yedik. Sonrasında oyuncularımız pes etmediler ve 2-2 beraberliği yakaladık. Pozisyonlarımız vardı. Maalesef golü bulamadık. Devam edeceğiz. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışacağız. Ligin sonuna kadar bu mücadele böyle sürecek" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçına da değinen Hamzaoğlu, "Beşiktaş maçı bizim için dikkatli olmamız ve çok kontrollü oynamamız gereken bir maç. Beşiktaş'ın da analizini yapıp hangi oyuncularla oynamamız gerekiyorsa onun mücadelesini yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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