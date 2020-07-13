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Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK maçının ardından
13.07.2020 21:24 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:28

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Mücadelemize ligi ilk 10'da bitirmek için devam edeceğiz" dedi. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise "Şu an ligin bitimine 2 hafta var ve şansımız devam ediyor. Biz bu ligde kalacağız" şeklinde konuştu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bugün açık bir futbol oynandı. Bence normal bir sonuç. Rakibimiz de çok fazla fırsat yakaladı. Bizimde kaçırdığımız fırsatlar vardı. Rakip gözetmeksizin bütün maçlara kazanma mücadelesi ile çıkıyoruz. Son saniyelerde yediğimiz bir gol var ve rakibin 2 oyuncusu eksik. Bu benim canımı sıkan bir durum oldu. Rakibimiz son saniyeye kadar mücadele etti. Olumlu yönden bakarsak pandemi sürecinden bu yana hiç maç kaybetmedik. 8'inci sıradayız. Bu takım için büyük başarı. Mücadelemize ligi ilk 10'da bitirmek için devam edeceğiz" diye konuştu.

PROSINECKI: LİGDE KALACAĞIZ

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise "Hayattayız. Lige havlu da atmadık. Kazanmamız gereken maçı kazanamadık. Bugün 9 kişi kalmıştık ama 1 puan aldık. Bugün iyi oynamadık. Topu ileriye fazla taşıyamadık. Ancak yine de 1 puan aldık. Herkesin ligden düşeceğini iddia ettiği takım 10 puandaydı. Şu an ligin bitimine 2 hafta var ve şansımız devam ediyor. Biz bu ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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