HES Kablo Kayserispor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HES Kablo Kayserispor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

13.03.2021 01:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:22
HES Kablo Kayserispor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 30. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçıdır. Peki HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçıdır. Peki HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

HES KABLO KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçı 13 Mart Cumartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

HES KABLO KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

HES KABLO KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, Kayseri'da oynanacak.

HES KABLO KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

HALİS ÖZKAHYA(Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)

AHMET SULA(Temsilci)

REFİK EMRE(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Pervin Buldan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Birol Güven Nükhet Duru Ayşegül Çınar
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HES Kablo Kayserispor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 01:24:19. #1.14#
title