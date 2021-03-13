HES Kablo Kayserispor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 30. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçıdır. Peki HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?