HES Kablo Kayserispor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Süper Lig'de 30. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçıdır. Peki HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçıdır. Peki HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
HES KABLO KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçı 13 Mart Cumartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
HES KABLO KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
HES Kablo Kayserispor - Galatasaray maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
HES KABLO KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, Kayseri'da oynanacak.
HES KABLO KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
HALİS ÖZKAHYA(Hakem)
HAKAN YEMİŞKEN(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)
AHMET SULA(Temsilci)
REFİK EMRE(Temsilci)