SPOR Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray maçının ardından
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SPOR Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray maçının ardından

13.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:37
SPOR Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray maçının ardından

Galatasaray maçının ardındanOlcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Hes Kablo Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray maçının ardından

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Hes Kablo Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda ile ilgili soruya, "Uçakta türbülans olduğu zaman hostes ve uçak amirine bakarsınız. Takımımda benim yüzüme bakıyor. Galatasaraylılarda genel olarak buna bakıyor. Benim enerjimin hiçbir şekilde düşmemesi lazım. Tabi benim enerjimin hiçbir zaman düşmemesi lazım. O nedenle futbolculara 'sakin olun' demek benim görevim. 5 puan kaybettik ama ümidimizi kaybetmedik. Geçen hafta oynadığımız maçın skoru o olmamalıydı. Hatta Ankaragücü'nün de olmamalıydı. Son 10 maça doğru giderken Galatasaray'ın son 10 maçlardaki performansı yıllar içerisinde inşallah tekrar edecektir. Bugün burada bu söylediğiniz Belhanda ve 5 puan mevzusu büyük kulüplerin hakkından gelemeyeceği konular değildir. Biz büyük bir kulübüz. Asıl olan Galatasaray denirken boşa denmiyor. Hizmet için kendileri onure edilir ama Galatasaray devam eder. Belhanda'yı en iyi şekilde sevgilerimizle, teşekkürlerimizle gönderdik. Hizmet eden herkese yaptığımız gibi yaptık. O yüzden böyle bir şey yaşandı, bitti. Hayat durmuyor. Olayın üzerine gitmek, tekrar bir şey söylemek bize fayda getirmez. Çünkü büyük kulüplerin refleksinde böyle şeyler oluyor.Tabi ki her sonuç futbolda var ama kaybetmemek için sonuna kadar çok çaba harcayacağız ama bu çabamızı enerjimizi düşürecek şekilde hareket edenlerin tuzağına düşmeden kendi aramızda daha fazla beraber olarak sezon sonuna kadar hep beraber olmanın güçlü örneğini vererek bu durumun üstesinden geleceğiz" yanıtını verdi.

"EPEY POZİSYON BULDUK"

Karşılaşmayı değerlendiren Terim, "Oyun başından itibaren takımın iyi oynadığını düşünüyorum. Düşüncelerimizi veya saha anlayışımızı da sahaya aktardığımız inancındayım. Oyun kontrolü tamamen takımımızdaydı. Epey de pozisyon bulduk. Bu ara kendi hatamızdan 1-2 sıkıntı yaşadık ama yapmamamız lazım. Oyunun geneline baktığımızda net bir galibiyet aldık. Özellikle hücum organizasyonlarımızda değişik bir oyuncunun olması beni son derece keyiflendirdi. Bu çok önemli bir şey. Gerek mücadelede gerekse ciddiyette ben böyle bir Galatasaray istiyorum. Kaybetsek de böyle bir Galatasaray istiyorum. Keyif veren bir oyun oldu. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hes Kablo Kayserispor Antrenörü Ivko Ganchev ise "Oyuncularımı kutluyorum. Oyuncularımız karşılaşmayı maç boyunca bırakmadılar. Takımımız elinden geleni yaptı. Böyle bir sonuç aldığımız için üzgünüz. Galatasaray'ın sarı kart olan pozisyonu belki kırmızı kart olabilirdi. Hakem VAR'a gidebilirdi. Maçta tam tersi olabilirdi. Biliyorsunuz son 2 hafta Galatasaray 5 puan kaybetti. Galatasaray 'Adalet adalet' diyordu ama bugün yine adalet vardı ama Galatasaray lehineydi" dedi.

SPOR Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray maçının ardından
SPOR Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray maçının ardından
SPOR Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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