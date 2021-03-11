Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kadir Has Stadı'nda cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Uğur Kulaksız gözetiminde zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kayserisporlu futbolcular düz koşu sonrasında top kontrolü, pas çalışması, ikili mücadele ve şut çalıştı.

Antrenmanda Kayserisporlu futbolcuların geçen hafta alınan galibiyet sonrasında moralli oldukları gözlendi.

(Alparslan Ötüken/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı