Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

09.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:35

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Samet Çiçek (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Emre (xx), Lopes (xx), Sapunaru (xx), Oliveira (xx), Situm (xx) Dk. 69 Cenk (xx), Campanharo (xx), Mensah (xx), Djedje (xx) Dk. 90 Kravets (x), Pedro (xx) Dk. 82 Aksel (x), Mesanovic (xx)FRAPORT - TAV ANTALYASPOR : Boffin (xx) - Veysel (xx), Grando (xx), Bünyamin (xx), Kudriashov (xx), Ndinga (xx) Dk. 73 Ufuk (x), Fernando (xx) Dk. 60 Mukairu (x), Hakan (xx), Ribeiro (xx), Amilton (xx) Dk. 78 Podolski (x), Sinan (xx)GOLLER: Dk. 41 Mensah, Dk. 46 Pedro (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45 Sinan, Dk. 84 Ribeiro (Fraport-Tav Antalyaspor)SARI KARTLAR: Emre, Sapunaru, Pedro, Campanharo (Hes Kablo Kaysersipor), Hakan, Sinan, Veysel, Podolski (Fraport - Tav Antalyaspor)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor, evinde karşılaştığı Fraport - Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.15'inci dakikada sağ açıktan serbest vuruş kullanan Hakan'ın ortasına ceza sahası içinde ayağı ile vuran Grando'nun şutu auta gitti.21'inci dakikada sağ açıkta topla buluşan Djedje ceza sahası içine girmeden çektiği şutu kaleci Boffin kurtardı.31'inci dakikada Antalyaspor yarı alanında Pedro'nun attığı pas sonrası topla buluşan Mensah'ın şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.40'ıncı dakikada Hes Kablo Kayserispor'un korner atışında top ceza sahası içinde Kudriashov'un eline çarptı. Hakem Koray Gençerler penaltı kararı verdi.41'inci dakikada Mensah kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturdu. (1-0)44'üncü ceza sahası içinde Lopes rakibi Kudriashov ile iki mücadeleye girerken hakem Koray Gençerler faul nedeniyle penaltı kararı verdi.45'inci dakikada penaltı atışını kullanan Sinan topu ağlarla buluşturdu. (1-1)Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi46'ncı dakikada Djedje'nin ceza alanına yaptığı ortada Situm'un kafa vuruşunu kaleci Boffen elleriyle uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Pedro topu ağlarla buluşturdu. (2-1)62'nci dakikada ceza sahası dışında rakibinden topu alan Mesanovic ceza sahası içine girerek, çektiği şutu Boffin kornere çeldi.79'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Podolski topu ağlara yolladı. VAR incelemesi sonucu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.84'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Kudriashov ceza sahası dışında bulunan Ribeiro'ya yerden pas verdi. Topun gelişine vuran Ribeiro topu ağlarla buluşturdu. (2-2)

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Kaynak: DHA

- Kayseri