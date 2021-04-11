Hes Kablo Kayserispor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından
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Hes Kablo Kayserispor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Spor
Hes Kablo Kayserispor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig 34'ncü hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor sahasında konuk ettiği Fraport-TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Süper Lig 34'ncü hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor sahasında konuk ettiği Fraport-TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kendi sahamızda önemli bir maçtı. Önemli bir avantajı yakalayabileceğimiz bir maçtı ama maalesef kaybettik. Maçın başında ısınırken İlhan'ı kaybetmek ve Muğdat'ın erken çıkışı dengemizi bozdu. Gol bulduk ama attığımız golde el vardı. Belki öne geçseydik oyun bizim istediğimiz gibi olabilirdi. Duran toptan yediğimiz golle rakibimizin istediği gibi oyun oynadık. Skoru lehimize değiştirebilmek için her şeyi denedik. Son paslarda biraz daha dikkatli olsaydık bir şeyler olabilirdi. Takımımı kaybetmiş olsalar da tebrik ettim. Çünkü kazanmak için mücadele eden bir takım vardı. Sonuna kadar skoru değiştirmek istedik. Hatta Paz ve Uğur'u forvete gönderdik. Ancak skor istediğimiz gibi olmadı" dedi. 

ERSUN YANAL: BU TÜR MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise "Bu türlü maçları oynamak kolay değil. Ligdeki durumumuzu daha rahat hale çekmek istedik. Daha faklı oyunlarla gelişimimizi sağlamak istiyorduk. Uzun bir süreçten sonra dış saha maçlarımıza bir galibiyet daha ekledik. Değişen şartları kontrol etmek ve lehinizi çevirmek oldukça zor. Kayserispor karşısında bulduğumuz golle bunu başardık. Bulduğumuz gol sonrasında aslında çok rahat pozisyon yaratabilirdik. Başka goller bulabilirdik. Ancak, rakibimiz iyi direndi ve baskı kurdu. Genç oyuncularımız var. Onları geliştirmemiz gerekiyor. Bu genç oyuncularımızı Türk futboluna kazandırmak ve geleceğin Antalyaspor'u için geliştirmek en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Sakat oyuncularımız var. Döndüklerinde onlarla birlikte hem deneyimli hem de genç oyuncularımızın karması ile Antalyaspor önemli kazanımlar elde edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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