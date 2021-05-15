Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından

Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in 42'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig'in 42'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Kredimizin ve hata yapma lüksümüzün hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk. Bu anlamda samimice söyleyeceğim şey, elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe için hayat devam edecek" dedi. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor ligin son haftasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Son 10 haftadır bu göreve başladıktan sonra her maçımızı hedefi olan takımlara karşı oynadık. Bugün de bize kaybetmesi durumunda rakibin kazanmasıyla küme düşebilecek bir takıma karşı oynadık. Son dakika kazanmak tabii önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur. Bugün oyun üzerinden çok değerlendirme yapmayacağım. Sadece geçen hafta yapmış olduğumuz hata aslında bize çok büyük bir bedel ödetti. Bu nedenle üzgünüm. 10 maçlık periyotta ekibimizle birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Son aldığımız mağlubiyet şampiyonluğa mal oldu. Aslında kredimizin ve hata yapma lüksümüzün hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk. Bu anlamda samimice söyleyeceğim şey, elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe için hayat devam edecek. Fenerbahçe'de hedefler bitmeyecek. Tabii şampiyon olsaydık Fenerbahçe çok farklı bir sabaha uyanacaktı. Üzgünüz" diye konuştu.Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise "Ligde kaldığımız için çok mutluyum. Tabii buruk mutluyum. Tüm Kayseri şehrine hayırlı olsun. Ben 20 gündür buradayım. Bana inanan Berna Gözbaşı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Tabii bir antrenör için 20 günde bu görev zordu. Bunu bana mal etmek doğru değil. Önceki hocalarımız da ellerinden geldiğince gayret gösterdiler. Allah bunu bize nasip etti. Bugün Kayserispor maçı kazanabilirdi. İlk yarısı 1-0 bitmiş bir oyun. İkinci yarının başında bulduğumuz pozisyonlarla 2-0, 3-0 yapabilirdik. Amacımız ligde kalmaktı. Ona ulaştığımız için de mutluyuz. İnşallah Kayserispor 2 sezondur Mayıs ayına kadar yaşadığı stresi gelecek sezon yaşamaz. İnşallah önümüzdeki yıllar bunları yaşamayan bir Kayserispor olur diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı sezonun son haftasındaki Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı sezonun son haftasındaki Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları...
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi! 7 yıllık hasret bu sezon da dinmedi
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi! 7 yıllık hasret bu sezon da dinmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Beren Saat Özcan Deniz Jennifer Lopez
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Metin Oktay Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 00:02:26. #1.16#

title