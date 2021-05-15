Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından

SÜPER Lig'in 42'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig'in 42'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Kredimizin ve hata yapma lüksümüzün hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk. Bu anlamda samimice söyleyeceğim şey, elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe için hayat devam edecek" dedi. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor ligin son haftasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Son 10 haftadır bu göreve başladıktan sonra her maçımızı hedefi olan takımlara karşı oynadık. Bugün de bize kaybetmesi durumunda rakibin kazanmasıyla küme düşebilecek bir takıma karşı oynadık. Son dakika kazanmak tabii önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur. Bugün oyun üzerinden çok değerlendirme yapmayacağım. Sadece geçen hafta yapmış olduğumuz hata aslında bize çok büyük bir bedel ödetti. Bu nedenle üzgünüm. 10 maçlık periyotta ekibimizle birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Son aldığımız mağlubiyet şampiyonluğa mal oldu. Aslında kredimizin ve hata yapma lüksümüzün hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk. Bu anlamda samimice söyleyeceğim şey, elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe için hayat devam edecek. Fenerbahçe'de hedefler bitmeyecek. Tabii şampiyon olsaydık Fenerbahçe çok farklı bir sabaha uyanacaktı. Üzgünüz" diye konuştu.Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise "Ligde kaldığımız için çok mutluyum. Tabii buruk mutluyum. Tüm Kayseri şehrine hayırlı olsun. Ben 20 gündür buradayım. Bana inanan Berna Gözbaşı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Tabii bir antrenör için 20 günde bu görev zordu. Bunu bana mal etmek doğru değil. Önceki hocalarımız da ellerinden geldiğince gayret gösterdiler. Allah bunu bize nasip etti. Bugün Kayserispor maçı kazanabilirdi. İlk yarısı 1-0 bitmiş bir oyun. İkinci yarının başında bulduğumuz pozisyonlarla 2-0, 3-0 yapabilirdik. Amacımız ligde kalmaktı. Ona ulaştığımız için de mutluyuz. İnşallah Kayserispor 2 sezondur Mayıs ayına kadar yaşadığı stresi gelecek sezon yaşamaz. İnşallah önümüzdeki yıllar bunları yaşamayan bir Kayserispor olur diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN