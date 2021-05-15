Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mayıs Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Kayserispor ligin 42. ve son haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?