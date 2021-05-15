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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 90+4 Uğur Demirok), Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar (Dk.90+4 Sabovic), Ramazan Civelek (Dk. 69 Yasir Subaşı), Avramovski (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 90+4 Uğur Demirok), Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar (Dk.90+4 Sabovic), Ramazan Civelek (Dk. 69 Yasir Subaşı), Avramovski (Dk.83 Melih Okutan), Pedro Henrique, İlhan Parlak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 73 Samatta), Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa (Dk. 73 Gustavo), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk.46 Cisse), Osayi-Samuel, Pelkas (Dk. 73 Mert Hakan Yandaş), Valencia

Goller: Dk. 18 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 90 Valencia (penaltı) 90+9 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 89 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar Dk. 7 Valencia, Dk. 32 Caner Erkin (Fenerbahçe) Dk. 44 Muhar, Dk. 89 Pedro Henrique, Dk. 89 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi.

52. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanından şık ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen İlhan Parlak, kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

55. dakikada Jose Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Serdar Aziz, İlhan Parlak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Jose Sosa'nın vuruşunda sol direk dibine giden topu kaleci Doğan Alemdar uzanarak kornere çelmeyi başardı.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic'in kaleye gönderdiği paralel pasta arka direğe koşu yapan İlhan Parlak'ın uzanarak son anda yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

85. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda kaleci Altay'ı geçip kaleye yönelen topu Caner Erkin çizgide son anda kurtardı.

87. dakikada Kayserispor kale alanı içerisinde oluşan karambolde Aziz Eraltay'ın müdahalesinde Ozan Tufan yerde kaldı. Var incelemesi sonucu maçın hakemi ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-1

90+9 dakikada Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası ilk metrelerinden uzaktan Serdar Aziz'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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