Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hakemleri kim?
Spor Toto Süper Lig bu hafta güzel maçlara sahne alıyor. Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı yarın başlayacak. Peki maç hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kayserispor - Fatih Karagümrük ücretsiz mi? Kayserispor - Fatih Karagümrük şifresiz kanal var mı?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı yarın başlıyor. Ligin üst sıralarında yer almak isteyen iki takım kıyasıya mücadele edecek. Peki kazanan kim olacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük nerede oynanıyor, hakemleri kim, saat kaçta, hangi kanalda?
KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 30 Kasım Pazartesi yani yarın akşam saat 19:30 'da başlayacaktır.
KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, Kayseri'da oynanacak.
KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı yarın saat 19:30 'da Bein Sports 2 ekranlarında canlı yayında yayınlanacak. Maç ayrıcaDigiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ KİM?
ALPER ULUSOY(Hakem)
KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET CEM SATMAN(2. Yardımcı Hakem)
KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)
AHMET ŞAHİN(Temsilci)
HAKAN ATASOY(Temsilci)
İLKER ÖZKAN(Temsilci)