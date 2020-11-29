Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hakemleri kim?
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Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hakemleri kim?

29.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:18
Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hakemleri kim?

Spor Toto Süper Lig bu hafta güzel maçlara sahne alıyor. Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı yarın başlayacak. Peki maç hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kayserispor - Fatih Karagümrük ücretsiz mi? Kayserispor - Fatih Karagümrük şifresiz kanal var mı?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı yarın başlıyor. Ligin üst sıralarında yer almak isteyen iki takım kıyasıya mücadele edecek. Peki kazanan kim olacak? Kayserispor - Fatih Karagümrük nerede oynanıyor, hakemleri kim, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 30 Kasım Pazartesi yani yarın akşam saat 19:30 'da başlayacaktır.

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, Kayseri'da oynanacak.

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KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı yarın saat 19:30 'da Bein Sports 2 ekranlarında canlı yayında yayınlanacak. Maç ayrıcaDigiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ KİM?

ALPER ULUSOY(Hakem)

KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET CEM SATMAN(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)

AHMET ŞAHİN(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

İLKER ÖZKAN(Temsilci)

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