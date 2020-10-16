Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor yarın karşı karşıya gelecek. Maç 17 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı yarın 16:00 'da başlayacaktır. Peki Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 'da başlayacaktır.
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, Kayseri'da oynanacak.
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMLERİ
HALİL UMUT MELER(Hakem)
İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)
SAMET ÇİÇEK(2. Yardımcı Hakem)
MURAT ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)
ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
İSMAİL ŞENOĞLU(Temsilci)
BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)
ALPER SAMİ ÇAYIR(Temsilci)