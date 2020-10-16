Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

16.10.2020 23:51 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:57
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor yarın karşı karşıya gelecek. Maç 17 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı yarın 16:00 'da başlayacaktır. Peki Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 'da başlayacaktır.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, Kayseri'da oynanacak.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

HALİL UMUT MELER(Hakem)

İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÇİÇEK(2. Yardımcı Hakem)

MURAT ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

İSMAİL ŞENOĞLU(Temsilci)

BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)

ALPER SAMİ ÇAYIR(Temsilci)

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