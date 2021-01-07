Hes Kablo Kayserispor'da, Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.Ligin 17'nci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşan ve sahadan 1-0 galip ayrılarak 11 maç sonra galip gelen sarı kırmızılılar, cumartesi günü karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının ilk çalışmasını yaptı. Kulüp antrenörleri nezaretinde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN