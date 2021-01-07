Hes Kablo Kayserispor'da, Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı
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Hes Kablo Kayserispor'da, Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

07.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:47
Hes Kablo Kayserispor'da, Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.Ligin 17'nci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşan ve sahadan 1-0 galip ayrılarak 11 maç sonra galip gelen sarı kırmızılılar, cumartesi günü karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının ilk çalışmasını yaptı. Kulüp antrenörleri nezaretinde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü.


Hes Kablo Kayserispor'da, Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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