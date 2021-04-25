Hes Kablo Kayserispor'da Hamza Hamzaoğu ile yollar ayrıldı
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Hes Kablo Kayserispor'da Hamza Hamzaoğu ile yollar ayrıldı

Hes Kablo Kayserispor'da Hamza Hamzaoğu ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 50 yaşındaki çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 50 yaşındaki çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı. 20 Mart 2021'de Kayserispor'un başına geçen teknik direktör Hamzaoğlu bu görevde 37 gün kaldı. Sarı kırmızılılar Hamza Hamzaoğlu ile 6 maça çıkarken bu maçlardan 4'ünü beraberlikle 2'sinden de yenilgi ile ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu son olarak kaptan Sapunaru'yu kadro dışı bırakmıştı. Hes Kablo Kayserispor bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu ve alt yapı koordinatörü Uğur Kulaksız ile çalışmıştı. 


Hes Kablo Kayserispor'da Hamza Hamzaoğu ile yollar ayrıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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