Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
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Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

20.03.2021 22:36 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:12
Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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