Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı