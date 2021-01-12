Hes Kablo Kayserispor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
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Hes Kablo Kayserispor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Hes Kablo Kayserispor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, ligin 19'uncu haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 19'uncu haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular ligde karşılaşacağı Gaziantep FK hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde futbolcular pas ve kondisyon çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanda neşeli olduğu gözlemlendi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanı kulüp başkanı Berna Gözbaşı da izledi.

Hes Kablo Kayserispor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
Hes Kablo Kayserispor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
Hes Kablo Kayserispor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
Hes Kablo Kayserispor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
Hes Kablo Kayserispor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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