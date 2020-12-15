Hes Kablo Kayserispor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi
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Hes Kablo Kayserispor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi

15.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:52
Hes Kablo Kayserispor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Hes Kablo Kayserispor, bugün Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve şut çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Hes Kablo Kayserispor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi
Hes Kablo Kayserispor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 1-0
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 20:53:25. #1.15#
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