Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi devam etti

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 16'ncı haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılı futbolcular antrenmanda kondisyon ve şut çalışması yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba antrenman sırasında zaman zaman yardımcılarıyla kısa süreli toplantılar gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN