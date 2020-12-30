Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi devam etti
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Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi devam etti

30.12.2020 18:20 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:24
Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi devam etti

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 16'ncı haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılı futbolcular antrenmanda kondisyon ve şut çalışması yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba antrenman sırasında zaman zaman yardımcılarıyla kısa süreli toplantılar gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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