Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Prosinecki, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir ilk yarı oynadıklarını ancak karşılaşmayı koparabilecek pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

İkinci yarı rakibe çok pozisyon verdiklerine dikkati çeken Prosinecki, şunları kaydetti:

"Önemli olan 3 puandı. Bu yarışta 3 puan bize rahat bir nefes aldırdı. Özellikle inanılmaz bir ilk yarı oynadık, çok etkiliydik. Belki de Kayserispor sezonun en iyi ilk yarısını oynadı. Mensah penaltıdan golü atsaydı maç 3-0 olacaktı ve tamamen koparmış olacaktık fakat olmadı. Rakibimiz ikinci yarı 2-1'i yakaladı. Fazla fırsat verdik. Lung gerçekten iyi kurtarışlar yaptı. Takımım oyun boyunca savaştı ve ellerinden geleni yaptı. 3 puanı aldığımız için mutluyuz."

-Hikmet Karaman: "Lig yeniden başladı"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da müsabakada iki farklı 45 dakika seyredildiğini söyledi.

İlk yarı çok kötü oynadıklarını anlatan Karaman, "İkinci yarı oyunu ciddi manada riske ettik. Rakibi hapsettik, iyi pozisyonlar bulduk. Maçın ikinci yarısına baktığınızda skorun minimum 2-2 bitmesi lazımdı ama kaybettiğimiz bir maç." dedi.

Karaman, kötü gidişten çıkmak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki maç evimizde oynayacağız. Fikstür avantajını yaşayacağımız periyoda giriyoruz. İşin esas tarafı bizim takım olarak hareket etmemiz, çok çalışmamız lazım. İlk 45 dakikaya baktığımızda insan şaşırıyor. Oyuncular sorumluluk alacak ve aldıkları paranın karşılığını verecekler. Bazı hal ve gidişlerden memnun değilim, bunu oyuncularla paylaşıyorum. Buradan çıkmak için her şeyimizi vereceğiz. Bu mücadele içerisinde takım karakterini ortaya koyan oyuncuların birleşmesi gerekiyor. Alttaki takımlar için lig yeniden başladı bana göre. Herkes tedirgin."

"Bifouma'nın kontrol sonuçlarını bekliyoruz"

İspanya'dan gelen Bifouma'yı tedbir amaçlı Kayseri'ye getirmediklerini dile getiren Karaman, "Başkan kendisini kontrole gönderdi. Bifouma'nın kontrol sonuçlarını bekliyoruz. Tabii burada insan sağlığı önemli. Bugün çok ihtiyacımız olan bir oyuncuydu ama insan sağlığını ön planda düşündüğümüz için böyle karar aldık." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Maçların taraftarsız oynanması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Karaman, taraftarların futbolun her şeyi olduğunu belirtti.

Karaman, oyuncuların tedirgin olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Maça gelip takımı destekleyen, bilet alan, evine dekoder alan onlar. Yayıncı kuruluş kulüplere para ödüyorsa taraftarın parasını ödüyor. Kutuyu satamazsa o parayı ödeyemez. Taraftarın sağlığı önemli ama takımlar için de bu çok önemli. Sürekli biz de temas halindeyiz. Onun için federasyon ve yetkili kurulların alacağı kararla belki bu sezon pas bile geçilebilir. Dünyada alınan kararlar var. Oyuncuyu arana sokamıyorsun. Alıp buraya getiremedik. Diğer taraftan çalışmak zorundasın. Oyuncu ailesini düşünüyor. O da fazla dışarı çıkmak istemiyor."

Kaynak: AA