HES Kablo Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 30. haftasındaki son karşılaşma HES Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında olacak. Siyah beyazlı takım Lig'deki son beş maçta 3 galibiyet elde etti ve Galatasaray karşısında oynadığı maçta ise beraberlik yakalamıştı. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı hakemi kim?

Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. 28 puan ile puan tablosunda 16. sırada yer alan HES Kablo Kayserispor, 50 puan ile 5. sırada bulunan Beşiktaş karşısında ter dökecek. Kayserisporlu oyuncular son 5 maçta 3 galibiyetle evine dönmüştü. Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Kayserispor'un çıkacağı kader maçlarından birini Beşiktaş'a karşı oynayacak. Mücadele, 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kadir Has Stadı'nda gerçekleşecek. Hakem Arda Kardeşler'in yönetimiyle düzenlenecek maç saat 21.00'de balayacak. KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? HES Kablo Kayserispor - Beşiktaş mücadelesi Pazartesi günü beIN Sports'dan canlı olarak aktarılacak. Karşılaşmanın birinci yardımcı hakemi Süleyman Özay, ikinci yardımcı hakemi Mehmet Cem Hanoğlu iken dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu oldu.