Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1
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Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

03.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:10
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan BilirSTAT: Kadir Has StadyumuHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Uğur, Sapunaru, Aziz Behich, Kvrzıc, Muhar, Campanharo (Dk. 65 Attamah), Avramovski (Dk. 80 Ramazan Civelek), Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak), Lennon (Dk. 80 Nehuen Paz), Maglica (Dk.

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

STAT: Kadir Has Stadyumu

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Uğur, Sapunaru, Aziz Behich, Kvrzıc, Muhar, Campanharo (Dk. 65 Attamah), Avramovski (Dk. 80 Ramazan Civelek), Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak), Lennon (Dk. 80 Nehuen Paz), Maglica (Dk. 65 Luckassen)AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Caulker, Fatih (Dk. 77 Fuertes), Moubandje, Tzavellas, Kadzior (Dk. 60 Efecan Karaca), Siopis (Dk. 60 Salih Uçan), Mustafa Pektemek (Dk. 60 Gamarra), Umut, Berkan, Babacar (Dk. 46 Pereira)SARI KARTLAR: Henrique, Doğan Alemdar, İlhan Parlak, Nehuen Paz (Hes Kablo Kayserispor), Babacar (Aytemiz Alanyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 77 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)GOLLER: Dk. 55 Maglica (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)  

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Hes Kablo Kayserispor maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.8'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şut auta gitti.16'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Güneş, altı pas üzerinden kaleye çektiği şutu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.19'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Umut Güneş'in kaleye çektiği şutu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.45'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'de ceza sahası içinde topla buluşan Maglica'nın kaleye çektiği şutu Morafona kurtardı.55'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının pas hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Maglica'nın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. (1-0)57'nci dakikada Lennon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Muhar'ın kaleye çektiği şut auta gitti.65'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Luckassen'in kaleye çektiği şutu Morafona kurtardı.71'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor yarı alanında serbest vuruş kullanan Salih Uçan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya kafayla vuran Gamarra'nın şutunu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.79'uncu dakikada ceza sahası dışında Pereira'nın kaleye çektiği şut Tzavellas'tan sekerek ağlarla buluştu. (1-1)90'ıncı dakikada Aytemiz Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Umut Güneş'in kaleye çektiği şut auta gitti.

 


- Kaplan
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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