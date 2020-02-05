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Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

05.02.2020 20:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:51
Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.  

Antrenmana düz koşu ile başlayan Kayserisporlu futbolcular ardından fitness çalışması yaptı. Oyuncular daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha maç yaptı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenmanda Alpay Çelebi ile Zoran Kvrzic ise takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenman detaylarGenel detaylar

Kaynak: DHA
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