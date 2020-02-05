CANLI YAYIN: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Spor » Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor'da, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

05.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:29
Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor'da, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Recep Mamur Kulüp Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, yarı sahaya kurulan istasyonlarda koordinasyon hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen kaleci Lung ile sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Zoran Kvrzic de idmana katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler