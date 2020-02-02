Hes Kablo Kayserispor: 4-1

02.02.2020 21:01 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:01

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Belhanda, Seri, Ömer Bayram (Dk. 82 Onyekuru), Emre Akbaba (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Feghouli, Adem Büyük (Dk. 85 Sekidika)HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail Çipe - Miguel Lopes, Diego Angelo, Rienstra, Emre Taşdemir Uzodimma (Dk. 56 Aksel Ateş), Djedje, Campanharo, Pedro Henrique, Situm (Dk. 75 Enver Cenk Şahin), MesanovicGOLLER: Dk. 5 Adem Büyük, Dk. 21 Donk, Dk. 63 - Dk. 90+4 Feghouli (Galatasaray) - Dk. 68 Mesanovic (Hes Kablo Kayserispor)SARI KARTLAR: Belhanda, Ömer Bayram (Galatasaray) - Djedje (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılara galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Adem Büyük, 21'inci dakikada Donk ile 63'üncü ve 90+4'üncü dakikada Feghouli kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 68'inci dakikada Mesanovic'ten geldi. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 10'uncu galibiyetini aldı ve puanını 36'ya yükselterek lider Demir Grup Sivasspor arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Hes Kablo Kayserispor ise ligdeki 13'üncü mağlubiyetini yaşadı ve 11 puanla son sırada kaldı.

5'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı kırmızılılarda Feghouli'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Mariano topu ceza sahasına gönderdi. Ön direkte topla buluşan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.21'inci dakikada sarı kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Ömer Bayram'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada Ryan Donk'un topu göğsüyle yumuşattıktan sonra yaptığı vole vuruş ağlarla buluştu: 2-0.31'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor tehlikeli geldi. Konuk takım, sağ kanattan Gustavo'nun kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istedi. Havalanan top, Pedro Henrique'ye geldi, Brezilyalı futbolcunun yaptığı röveşata vuruş kalenin yanından auta gitti.34'üncü dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Miguel Lopes'in yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Mesanovic'in vuruşu kaleci Muslera'dan geri döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.54'üncü dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Mariano'nun yaptığı vuruş kalenin az farkla yanından auta çıktı.58'inci dakikada Galatasaray organize geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Mariano yerden ceza alanına pasını gönderdi, topla buluşan Emre Akbaba topuk pası ile topu Feghouli'nin önüne gönderdi. Cezayirli oyuncunun vuruşu kaleci İsmail'de kaldı.63'üncü dakikada sarı kırmızılılar farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram'ın ceza sahasına yerden attığı ortada penaltı noktasında topla buluşan Feghouli'nin yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 3-0.68'inci dakikada konuk takım golü buldu. Aksel Aktaş tarafından savunma arkasına gönderilen topta kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Mesanovic topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra pozisyon VAR'da incelendi ve hakem Zorbay Küçük santrayı göstererek gol kararını verdi: 3-1.72'nci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Mesanovic topla ceza sahasına girdi ve vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin az farkla üstünden dışarı gitti.75'inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Kaleyi cepheden gören yerden Belhanda'nın yaptığı vuruş kalenin üstünden auta gitti.90+4'üncü dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Belhanda'nın savunma arkasına attığı topta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru yerden pasını çıkardı. Feghouli müsait durumda topu ağlara gönderdi: 4-1.Karşılaşma 4-1 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erdi.BELHANDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Hes Kablo Kayserispor maçının 49'uncu dakikasında gördüğü sarı kart ile sarı kırmızılıların Süper Lig'de önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacağı Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Kaynak: DHA