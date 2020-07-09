Hes Kablo Kayserispor: 3-2 STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xxx), Mehmet Cem Satman (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xx) - Talbi (xxx), Fernandes (xx), Orhan (xx)(Dk. 89 Atakan x), Melnjak (xx)(Dk. 89 Alberk x), Abdullah (xx) (Dk.71 Garmash x), Vetrih (xx) (Dk.79 Boriachuk x), Sasse (xx) (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xxx), Mehmet Cem Satman (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xx) - Talbi (xxx), Fernandes (xx), Orhan (xx)(Dk. 89 Atakan x), Melnjak (xx)(Dk. 89 Alberk x), Abdullah (xx) (Dk.71 Garmash x), Vetrih (xx) (Dk.79 Boriachuk x), Sasse (xx) (Dk.46 Diomande xx), Samudio (xx), Boldrin (xxx), Skoda (xx)HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (x) - Sapunaru (xx), Diego (x), Yasir (xx) (Dk.68 Lopes x), Kvrzic (xx), Campanharo (xx), Djedje (xx), Mensah (xx), Hasan (xx) (Dk.83 Rienstra x), Mesanovic (xx) (Dk.71 Situm x), Kravets (xx)GOLLER: Dk. 11 Samudio, Dk. 90+2 Garmash, 90+4 Talbi (Çaykur Rizespor) - Dk. 32 Diego, Dk. 87 Kravets (Pen.) (Hes Kablo Kayserispor)SARI KARTLAR: Orhan, Vetrih, Boldrin (Çaykur Rizespor) - Hasan (Hes Kablo Kayserispor)KIRMIZI KART: Dk. 75 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor 2-1 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.11'inci dakikada Orhan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Samudio'nun yerden sert bir şekilde çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-0.32'nci dakikada ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazanan Hes Kablo Kayserispor'da topun başına Diego geçti. Bu futbolcunu kullandı serbest vuruştu top, uzak köşeden filelerle buluştu: 1-1.39'uncu dakikada Yasir'in yerden gönderdiği pasla ceza sahasına içerisinde topla buluşan Mesanovic'in şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.46'ncı dakikada Samudio'dan aldığı pasla ceza sahası dışından şansını deneyen Vetrih'in sert şutunu kaleci Lung son anda uzanarar topu kornere çeldi.48'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına gönderilen top defanstan sekerek Kravets'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top rakipten dönerek Mensah'ın önünde kaldı. Mensah'ın şutunda kaleye yönelen top Çaykur Rizespor defansından sekerek oyun alına geri döndü.63'üncü dakikada sol kanattan aldığı topla süratle rakip kaleye yönelen Boldrin'in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta kaleci Lung topu son anda soluna uzanarak kurtardı.87'nci dakikada Mensah ile ikili mücadeleye giren Diomande'nin yere düşerken eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Kravets'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.90+2'nci dakikada Boldrin'in ceza sahasına gönderdiği topta oyuna yeni dahil olan Alberk'in şutunda top Garmash'a çarparak ağlarla buluştu: 2-2.90+4'üncü dakikada Boldrin'in serbest vuruşta kale sahasına gönderdiği topu kafa ile kaleye gönderen Talbi'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Kaynak: DHA