HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hes Kablo Kayserispor: 3-2

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xxx), Mehmet Cem Satman (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xx) - Talbi (xxx), Fernandes (xx), Orhan (xx)(Dk. 89 Atakan x), Melnjak (xx)(Dk. 89 Alberk x), Abdullah (xx) (Dk.71 Garmash x), Vetrih (xx) (Dk.79 Boriachuk x), Sasse (xx) (Dk.

Hes Kablo Kayserispor: 3-2
09.07.2020 20:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:39

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xxx), Mehmet Cem Satman (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xx) - Talbi (xxx), Fernandes (xx), Orhan (xx)(Dk. 89 Atakan x), Melnjak (xx)(Dk. 89 Alberk x), Abdullah (xx) (Dk.71 Garmash x), Vetrih (xx) (Dk.79 Boriachuk x), Sasse (xx) (Dk.46 Diomande xx), Samudio (xx), Boldrin (xxx), Skoda (xx)HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (x) - Sapunaru (xx), Diego (x), Yasir (xx) (Dk.68 Lopes x), Kvrzic (xx), Campanharo (xx), Djedje (xx), Mensah (xx), Hasan (xx) (Dk.83 Rienstra x), Mesanovic (xx) (Dk.71 Situm x), Kravets (xx)GOLLER: Dk. 11 Samudio, Dk. 90+2 Garmash, 90+4 Talbi (Çaykur Rizespor) - Dk. 32 Diego, Dk. 87 Kravets (Pen.) (Hes Kablo Kayserispor)SARI KARTLAR: Orhan, Vetrih, Boldrin (Çaykur Rizespor) - Hasan (Hes Kablo Kayserispor)KIRMIZI KART: Dk. 75 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor 2-1 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.11'inci dakikada Orhan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Samudio'nun yerden sert bir şekilde çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-0.32'nci dakikada ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazanan Hes Kablo Kayserispor'da topun başına Diego geçti. Bu futbolcunu kullandı serbest vuruştu top, uzak köşeden filelerle buluştu: 1-1.39'uncu dakikada Yasir'in yerden gönderdiği pasla ceza sahasına içerisinde topla buluşan Mesanovic'in şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.46'ncı dakikada Samudio'dan aldığı pasla ceza sahası dışından şansını deneyen Vetrih'in sert şutunu kaleci Lung son anda uzanarar topu kornere çeldi.48'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına gönderilen top defanstan sekerek Kravets'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top rakipten dönerek Mensah'ın önünde kaldı. Mensah'ın şutunda kaleye yönelen top Çaykur Rizespor defansından sekerek oyun alına geri döndü.63'üncü dakikada sol kanattan aldığı topla süratle rakip kaleye yönelen Boldrin'in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta kaleci Lung topu son anda soluna uzanarak kurtardı.87'nci dakikada Mensah ile ikili mücadeleye giren Diomande'nin yere düşerken eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Kravets'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.90+2'nci dakikada Boldrin'in ceza sahasına gönderdiği topta oyuna yeni dahil olan Alberk'in şutunda top Garmash'a çarparak ağlarla buluştu:  2-2.90+4'üncü dakikada Boldrin'in serbest vuruşta kale sahasına gönderdiği topu kafa ile kaleye gönderen Talbi'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu:  3-2.

Karşılaşma bu skorla sona erdi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak? Ekonomi
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 3. Sayfa
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit...
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor Güncel
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Sakarya'daki patlamada kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı
Sakarya'daki patlamada kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Berat Albayrak Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cem Yılmaz Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Karar Temmuz Sakarya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hes Kablo Kayserispor: 3-2 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 21:35:00. #1.14#
title