Hes Kablo Kayserispor: 3-0
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Hes Kablo Kayserispor: 3-0

25.01.2021 20:52 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:56
Hes Kablo Kayserispor: 3-0

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet KömürcüoğluFENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan (Dk.79 Mert Hakan), Valencia (Dk.67 Sosa), Thiam (Dk.84 Ademi), Pelkas, Samatta (Dk.79 Cisse).

STAT: Ülker

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan (Dk.79 Mert Hakan), Valencia (Dk.67 Sosa), Thiam (Dk.84 Ademi), Pelkas, Samatta (Dk.79 Cisse).HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah (Dk.90 Yaw Ackah), Campanharo (Dk.63 Maglica), Avramovski, Lennon (Dk.46 İlhan), Henrique (Dk.80 Emre Demir), Kanga (Dk.46 Nurettin).GOLLER: Dk.20 Thiam, Dk.51 Samatta, Dk.86 Cisse (Fenerbahçe) - SARI KART: Valencia, Pelkas (Fenerbahçe) - Nurettin (Hes Kablo Kayserispor

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.5'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kvrzic'in ortasında ceza sahası içinde topu alan Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.7'nci dakikada Nazım'ın yerden pasında topla buluşan Samatta'nın sert vuruşunda top kaleciden döndü.12'nci dakikada sol kanattan Caner Erkin'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda top kaleci Doğan'ın müdahalesi ile dışarı gitti.20'nci dakikada Samatta'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas,  topu Thiam'a aktardı. Ceza sahası içi solunda topu alan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.38'inci dakikada Thiam'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda top üstten auta gitti.39'uncu dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası solunda topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 51'inci dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, topu Samatta'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.57'nci dakikada Ozan'ın pasında savunmadan dönen topu alan Pelkas'ın vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.64'üncü dakikada Caner'in pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahası hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.66'ncı dakikada Thiam'ın Pelkas ile girdiği verkaç sonrasında ceza sahası içinden vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.86'ncı dakikada Ademi'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kaleci Doğan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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