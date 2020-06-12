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Hes Kablo Kayserispor: 2-1

Mustafa AKIN / STAT: ÜlkerHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim BozbeyFENERBAHÇE: Altay - Dirar, Serdar, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Ferdi (Dk. 63 Vedat Muriç), Mehmet Ekici (Dk.78 Emre), Rodrigues (Dk.78 Tolga), Mevlüt (Dk.

Hes Kablo Kayserispor: 2-1
12.06.2020 23:06 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:06

Mustafa AKIN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

FENERBAHÇE: Altay - Dirar, Serdar, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Ferdi (Dk. 63 Vedat Muriç), Mehmet Ekici (Dk.78 Emre), Rodrigues (Dk.78 Tolga), Mevlüt (Dk.72 Zajc)HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk.90+1 Enver Cenk Şahin), Kravets (Dk.81 Mario Situm)GOLLER: Dk.87 (P) Vedat Muriç, Dk.88 Gustavo (Fenerbahçe) - Dk.59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)KIRMIZI KART: Dk.12 Ozan (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Emre (Fenerbahçe) - Sapunaru, Mensah (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 27'nci haftasında koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu.FIFA'nın 5 oyuncu değişikliği kararının onanmasının ardından Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçında ev sahibi ekip 4 oyuncu değişikliği yaptı.Öte yandan müsabakanın ardından sarı lacivertli futbolcular sahanın ortasına giderek boş tribünleri selamladı ve müsabakayı statta takip edemeyen taraftarlarına galibiyeti hediye etti.

12'nci dakikada Ozan Tufan, Djedje'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan uyarılan hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izleyerek Ozan'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.15'inci dakikada Ozan'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasına tepki gösteren ve itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu sarı kart gördü.19'uncu dakikada Ferdi'nin pasıyla ceza sahasın içinde topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.32'nci dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topa kaleci Altay hakim oldu.45+2'nci dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahasına gönderdiği ortasında Lung'dan seken topla arka direkte buluşan Mevlüt'ün vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü.45+3'üncü dakikada müsait pozisyonda topla buluşan Gustavo'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Lung'un çeldiği meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.49'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kraverts'in rakiplerini geçerek vuruşunda kaleci Altay topa hakim oldu.59'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Mensah geçti. Mensah'ın vuruşunda üst kale direğine çarpıp seken top ağlarla buluştu: 0-1.71'inci dakikada Rodrigues'in pası ile ceza sahası dışında buluşan Mehmet Ekici'nin vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.77'nci dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Dönen topla buluşan Djedje'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Mensah'ın gelişine vuruşunda kaleci Altay topu çeldi.86'ncı dakikada Mario Situm'un ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinden dolayı hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.87'nci dakikada Vedat Muriç'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından köşede ağlarla buluştu: 1-1.88'inci dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Gustavo'nun uzaktan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu.


Kaynak: DHA

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