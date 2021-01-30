Hes Kablo Kayserispor: 1
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Hes Kablo Kayserispor: 1

30.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:55
Hes Kablo Kayserispor: 1

Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa, evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa, evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner ÖzaralKASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Bercka, Haddadi, Aytaç Kara, Anıl Koç (Kevin Varga dk. 63), Yusuf Erdoğan (Gilbert Koomson dk. 63), Hajradinovic (Yasir Subaşı dk. 75), Bistrovic, Thelin (Armin Hodzic dk. 56)KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Campanharo (Attamah dk. 85), Kario Muhar, Avramovski, Aaron Lennon (Ramazan Civelek dk. 74), Pedro Henrique (Nurettin Korkmaz dk. 85), Maglica (İlhan Parlak dk. 62)SARI KARTLAR: Luckassen, Aytaç (Kasımpaşa)

GOL: Uğur Demirok (90+4) (Hes Kablo Kayserispor)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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