Hes Kablo Kayserispor 1-0 Gaziantep FK
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Hes Kablo Kayserispor 1-0 Gaziantep FK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Bayram Bektaş, sarı-kırmızı takımın başında ilk kez maça çıktı.

Hes Kablo Kayserispor 1-0 Gaziantep FK
05.09.2020 21:24 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:28

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Bayram Bektaş, sarı-kırmızı takımın başında ilk kez maça çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı oynanan maçı, Kayseri ekibi 88. dakikada Okan Acar'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Kaynak: Hürriyet

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