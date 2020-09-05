Hes Kablo Kayserispor 1-0 Gaziantep FK

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Bayram Bektaş, sarı-kırmızı takımın başında ilk kez maça çıktı.
05.09.2020 21:24 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:28
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Bayram Bektaş, sarı-kırmızı takımın başında ilk kez maça çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı oynanan maçı, Kayseri ekibi 88. dakikada Okan Acar'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Kaynak: Hürriyet