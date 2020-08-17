HES (Hayat Eve Sığar) kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirildi. Bununla birlikte, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol altına alınmış olur. Peki, HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, koronavirüs pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği ve özellikle seyahat sırasında vatandaşlardan istediği bir koddur. HES kodu ulaşımın yanı sıra artık sınavlarda da istenecek. ÖSYM sınavlarında gerekli olan HES kodu https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinden alınabiliyor.

HES KODU NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinde yer alan bilgiye göre; HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

* Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

* 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

* e-Devlet ile,

-e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

- e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz alabilirsiniz.

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