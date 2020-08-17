HES (Hayat Eve Sığar) kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HES (Hayat Eve Sığar) kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

HES kodu sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirildi. Bununla birlikte, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol altına alınmış olur. Peki, HES kodu nasıl alınır?

HES (Hayat Eve Sığar) kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
17.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:23

HES kodu, koronavirüs pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği ve özellikle seyahat sırasında vatandaşlardan istediği bir koddur. HES kodu ulaşımın yanı sıra artık sınavlarda da istenecek. ÖSYM sınavlarında gerekli olan HES kodu https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinden alınabiliyor.

HES KODU NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinde yer alan bilgiye göre; HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

* Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

* 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

* e-Devlet ile,

-e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

- e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz alabilirsiniz.

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYIN...

İlgili Haberler

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir? HES kodu ne işe yarar?
HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir? HES kodu ne işe yarar?
TUS ve STS başvuruları başladı! 2020-TUS 2. Dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvurusu nasıl yapılır?
TUS ve STS başvuruları başladı! 2020-TUS 2. Dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvurusu nasıl yapılır?
56 nerenin plaka kodu? 56 plakası nereye ait, hangi şehir? Siirt ilçe plaka harfleri
56 nerenin plaka kodu? 56 plakası nereye ait, hangi şehir? Siirt ilçe plaka harfleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Magazin
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı Dünya
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Dünya
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Dünya
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası çıktı!
Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı!
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Aamir Khan Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Erol Bulut Gökhan Gönül Nihat Özdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: HES (Hayat Eve Sığar) kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 18:23:36. #1.14#
title