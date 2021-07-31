Futbol: Hazırlık maçı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Hazırlık maçı

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile Avusturya'da oynadığı karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile Avusturya'da oynadığı karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Hertha Berlin karşısında Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Mendly, Sagal ve Furkan Soyalp ilk 11'ini sahaya sürdü.

Alman ekibinin Selke, Lukebakio (penaltıdan) ve Stark'ın golleriyle 3-0 önde olduğu karşılaşma, yoğun yağış ve yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle 56. dakikada iptal edildi.

Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Mete Gazoz Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbol: Hazırlık maçı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.07.2021 20:07:04. #1.13#

title