Haberler » Spor » Hertha Berlin, Milan'dan Polonyalı golcü Piatek'i renklerine bağladı - Spor

Hertha Berlin, Milan'dan Polonyalı golcü Piatek'i renklerine bağladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hertha Berlin, İtalya'nın Milan takımından Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.

30.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:46
Hertha Berlin, Milan'dan Polonyalı golcü Piatek'i renklerine bağladı

Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hertha Berlin, 'nın takımından Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.

Hertha Berlin Kulübü, 24 yaşındaki Piatek ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten transferin detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Almanya basınında Hertha Berlin'in bu transfer için bonuslar dahil 27 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Ülkesinin Lechia Dzierzoniow, Zaglebie Lubin ve Cracovia ekiplerinde oynayan Piatek, daha sonra İtalya'da Genoa ile Milan formaları giydi.

Bu sezon Milan ile 20 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler