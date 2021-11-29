Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut

KORKUT, MUŞ (DHA) - Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Pal Dardai ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Tayfun Korkut'un getirildiğini açıkladı.

Almanya Bundesliga'da 13'üncü haftayı 14 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai ile yollar ayrıldı. Alman ekibi yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'un getirildiğini bildirdi. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ı çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Öte yandan Hertha Berlin Sportif Direktörü Fredi Bobic ise yeni teknik direktör Tayfun Korkut'tan takıma yeni bir ivme kazandırmasını istediklerini belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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