Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Jarstein'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı için Union Berlin maçında oynatılmadığı belirtildi.
Açıklamada, Norveç Milli Takımı'nın kalecisi de olan Jarstein karantinaya alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay