Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor
Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Fenerbahçe teknik direktör kararını verdi! Joachim Löw ile görüşmeler başlıyor
Fenerbahçe teknik direktör kararını verdi! Joachim Löw ile görüşmeler başlıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Jarstein'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı için Union Berlin maçında oynatılmadığı belirtildi.

Açıklamada, Norveç Milli Takımı'nın kalecisi de olan Jarstein karantinaya alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Caner Cindoruk İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Turgut Özal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hertha Berlin'in Norveçli kalecisi Rune Jarstein'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 19:37:59. #1.14#
title