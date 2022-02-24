Herson nerede? Herson nüfusu ne kadar? Herson'ın önemi nedir?
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Rusya'nın sabah saatlerinde başlattığı saldırının ardından Ukrayna'dan ilk toprak kaybı haberi geldi. Peki, Herson nerede? Herson nüfusu ne kadar? Çernobil bölgesine yakın olan Herson'ın önemi nedir?
Herson nerede sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün sabah 4:50'de Ukrayna'ya karşı havadan ve karadan saldırı başlatan Rusya, ülkenin güneyindeki kritik bir bölgeyi kontrolü altına aldı.
Herson, Ukrayna'nın güneyindeki Herson Oblastında yer alan bir şehirdir. Şehrin nüfusu 2015 yılı itibarıyla 294,941'dir.
Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti resmi idaresinden yapılan açıklamada, bölgenin güneyinde bir kısmın artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kayıplarımız var, birçok uçak ve zırhlı aracımız tahrip edildi. Çernobil bölgesinde Ruslar yavaş ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Zelenski'nin danışmanı, Ukrayna'nın neredeyse tüm sınırı boyunca Rus güçleriyle çarpıştığını ve Sumy, Harkiv, Herson, Odessa bölgelerinde ve Kiev yakınlarındaki bir askeri havaalanında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.