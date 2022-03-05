Herson halkı Rus tankına geçit vermedi: "Evinize dönün" - Haberler

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Herson halkı Rus tankına geçit vermedi: "Evinize dönün"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Herson halkı Rus tankına geçit vermedi:

Ukrayna'nın Herson kentinde halk, durduğu Rus askeri kovundaki askerlere, "Evlerinize dönün" çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın Herson kentinde halk, durduğu Rus askeri kovundaki askerlere, "Evlerinize dönün" çağrısında bulundu. Kent genelinde Rus ordusu karşı gösteriler düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarda ülkeyi terk etmeyenler Rus ordusuna karşı direnişini devam ettiriyor. Ukrayna'nın güneyindeki ve Rus kuşatması altında olan Herson'da halk, Rus ordusuna karşı Ukrayna bayraklarıyla sokaklarda. Rus tankını durduran siviller, Rus askerlerine "Evlerinize dönün" şeklinde tepki göstererek araçların önüne yattı. Kent genelinde Rus ordusuna karşı bayraklarla gösteri düzenlendi. - HERSON

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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