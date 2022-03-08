Herson'da Rusya karşıtı protesto

- Ukrayna'nın Rus işgali altında olan şehirlerinden biri olan Herson'da halk Rusya karşıtı protesto düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Ukrayna halkı işgal altındaki birçok kentte Rusya karşıtı protestolarını sürdürüyor. Herson Bölgesi'ne bağlı Aleşki şehrinde halk, Rusya karşıtı protesto düzenlendi. Göstericiler, sık sık "Aleşki Ukraynadır" sloganı atarken, ellerinde ise Ukrayna bayrağı taşıdı.

Protesto sırasında kentte Rusya ve Ukrayna güçleri arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı bildirildi.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel